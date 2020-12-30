Son dakika: Bir yılda 3 bin 646 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, 2020 yılında yapılan terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200’den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

Terör operasyonları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200'den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu. Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor." ifadelerine yer verdi.