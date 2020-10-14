Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Özlem Kamacı 7 yıldır kocası tarafından şiddete maruz kalıyor. 3 çocuğunun gözü önünde saatlerce işkence gören Kamacı tanınmaz hale geldi. Kamacı yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Hamileyken bile kocasının dövdüğünü belirten Kamacı, "ondan kurtulmak istiyorum" dedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Özlem Kamacı 7 yıldır kocası tarafından şiddete maruz kalıyor. 3 çocuğunun gözü önünde saatlerce işkence gören Kamacı tanınmaz hale geldi. Kamacı yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Hamileyken bile kocasının dövdüğünü belirten Kamacı, "ondan kurtulmak istiyorum" dedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ A HABER'E ANLATTI

Kamacı, "Sarhoştu zaten. Baya içmişti zaten her zaman olan bir şey devamlı olan bir şey sürekli yapıyor. Saçlarımı yoldu, vurdu devamlı defalarca vurdu. 6 yıl kayınvalidemlerde oturduk. Onların gözü önünde de defalarca dövdü. Onlar ayırmak istediler ama o kimseyi dinlemiyordu ne annesini ne babasını.. Hamileyken dövdü defalarca. En son küçük kızıma hamileyken dövdü. Beni aldattığını öğrendim hesap sordum dedim ki sen beni niye aldatıyorsun? Onun için dövdü sırf. Beni aldattı hem de en yakın akrabasıyla aldattı. Ben bunu herkese yaydım. Bana her zaman diyordu zaten sen beni insanlara rezil ettin diye. İnsan içine çıkacak hal bırakmadın diyordu. Onun için yaptı." ifadelerini kullandı.

ONDAN KURTULMAK İSTİYORUM

Şiddet uygulayan kocasının çocuklarını özellikle de en küçük kızlarını istemediğini belirten Kamacı, "Bir an önce boşanmak istiyorum. Ve ondan kurtulmak istiyorum. Biliyorum ceza almayacak her yaptığına rağmen almayacak. Ama inşallah görürler de hiç olmazsa birazcık ders alsın ceza alsın da aklı başına gelsin." dedi