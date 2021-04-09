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Son dakika: Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...
Son dakika haberi... Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldığı duyuruldu.Samsun'da Kovid-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi.