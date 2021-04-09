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Son dakika: Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

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Giriş: 09.04.2021 13:52
Güncelleme:09.04.2021 14:09
Son dakika haberi... Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldığı duyuruldu.Samsun'da Kovid-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi.
Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? BİR İL DAHA UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI! HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?
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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı
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