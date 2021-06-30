30 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Bilim Kurulu’nda gündem 3.doz!
Son dakika haberi... 1 Temmuz öncesi yani normalleşme önce Bilim Kurulu bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının nasıl uygulanacağının Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söylemişti. Yani 3. doz aşı için bugün karar günü olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.