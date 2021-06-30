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Son dakika: Bilim Kurulu’nda gündem 3.doz!

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 11:48
Son dakika haberi... 1 Temmuz öncesi yani normalleşme önce Bilim Kurulu bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının nasıl uygulanacağının Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söylemişti. Yani 3. doz aşı için bugün karar günü olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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