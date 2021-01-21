Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda aşılama süreci ve vaka sayılarına ilişkin son durum ele alındı.Toplantının ardından bir de yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...