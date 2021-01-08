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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! Aşıda son durum ne?

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Giriş: 08.01.2021 00:16
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Koca, yürütülen süreçle ilgili ''Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri tüm detaylarıyla A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! Aşıda son durum ne?
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! Aşıda son durum ne?
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