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Son dakika: Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

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Giriş: 28.10.2020 17:35
Güncelleme:28.10.2020 17:38
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplandı.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.


Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Bilim Kurulu'nun İstanbul için yeni tavsiye kararları alması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için düşünülmediği belirtiliyor. Denetimlerin sıkılaştırılması beklenirken, toplu taşıma ve mesai saatleri ile ilgili bir tavsiye kararının da olması bekleniyor.

Lokanta, kafe, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı alanlar ile ilgili kararların da tavsiye edilebileceği bildiriliyor.

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