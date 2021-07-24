Son dakika: "Bedelli askerlik ücreti düşürülsün" tartışmaları sonrası flaş açıklama

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.

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