Son dakika: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı! Hazine gelirinizin yarısını bağışlayın |Video

Son dakika haberi; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili Meclis'teki partilere çağrı yaptı. Siyasi partilerin bu yıl hazineden 419 milyon lira yardım aldığını söyleyen Destici, "Şu anda siyasi faaliyetlerimiz durdu. Bunu Meclis Genel Kurulu'nda da söyledim. Alınan bu hazine yardımının en az yarısını bu kampanyaya bağışlamalarını teklif ettim. Özellikle CHP ve İyi Parti liderlerine çağrı yapıyorum. Biz bugün dayanışma göstermeyeceğiz de ne zaman göstereceğiz. Milletimiz bu zor günlerde kendisine yapılanı unutmaz" ifadelerini kullandı.