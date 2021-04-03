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Videolar Gündem Videoları Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

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Giriş: 03.04.2021 14:20
Güncelleme:03.04.2021 14:21
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların özelliklerini paylaştı. Bayraktar, "TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.
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