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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların özelliklerini paylaştı. Bayraktar, "TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.