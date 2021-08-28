Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile birlikte halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Başkkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle Karadağ'a gelmişti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı ile halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Erdoğan'a Karadağ ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.