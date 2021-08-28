29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 18:34
Güncelleme:28.08.2021 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile birlikte halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Başkkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle Karadağ'a gelmişti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı ile halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Erdoğan'a Karadağ ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Aşı olmayan öğrenciye PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı
Aşı olmayan öğrenciye PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı
Milletin tarafında bir devlet Başkanı: Erdoğan
Milletin tarafında bir devlet Başkanı: Erdoğan
Bartın’da yaralar sarılıyor
Bartın'da yaralar sarılıyor
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Bakan Soylu: PKK’yı anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
Bakan Soylu: PKK'yı anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
Sayıları 136’ya yükseldi
Sayıları 136'ya yükseldi
İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
Başkan Erdoğan Karadağ’da halkı selamladı
Başkan Erdoğan Karadağ'da halkı selamladı
Hala 99 yılını hatırlıyoruz çünkü ağır travmalar yaşandı
"Hala 99 yılını hatırlıyoruz çünkü ağır travmalar yaşandı"
Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan
Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan
Başkan Erdoğan Karadağ’da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Karadağ'da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek
CHP yine alay konusu oldu! Reklam çalıntı çıktı
CHP yine alay konusu oldu! Reklam çalıntı çıktı
Daha Fazla Video Göster