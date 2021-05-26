Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan uyuşturucu ile mücadele mesajı: Suç örgütlerini çökerttik

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" ifadelerini kullanarak "Suç örgütlerini çökerttik" dedi. Başkan Erdoğan konuşması sırasında uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir video izleterek rakamları gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan, memleketi Rize'ye gidip provoktörlük yapan İYİ Parti lideri Meal Akşener'i de sert sözlerle eleştirdi. "Gayet güzel bir ders verildi" ifadelerini kullandı.

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