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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Taksim Camii açılışında önemli açıklamalar: Ayasofya Camii'nde selam İstanbul'un fethine hediyedir

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Giriş: 28.05.2021 14:52
Güncelleme:28.05.2021 14:56
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açıldı. Camide ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Başkan Erdoğan camiye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan," Ayasofya Camii'ne selam, fetihe hediye olarak görüyorum." dedi. Öte yandan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta Belediyesi'nden gelen gül suyu sıkılırken, Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyen vatandaşlar doldurdu. Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
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