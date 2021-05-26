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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salgınla mücadele mesajı: Milletimizin yanında olduk
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk." dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk." dedi.