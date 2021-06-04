Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Salgında 661 milyar TL destek verdik

Son dakika haberi... MFA Kocayusuf Maske Fabrikasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde 661 milyar TL destek verdik. Türkiye 2020'de Çin'den sonra en büyük büyüyen ülke oldu." dedi. Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Esnafı, çiftçiyi, sanatçıyı ihmal etmedik, etmiyoruz. Dünyanın birçok yerinde kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın oluştuğu il, ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çiftçilerimizin borçlarını erteliyoruz. Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyona ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörüne de 325 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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