SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Metaverse için ilk adım!

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen Metaverse Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kendi İHA, SİHA ve Akıncı'zı yapamıyorsanız her an köle olma riski ile karşı karşıyasınız demektir.” dedi.

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