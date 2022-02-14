Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret! 10 milyar dolarlık BAE zirvesi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular." demişti. Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "İlişkiler için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz." dedi.

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