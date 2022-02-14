14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret! 10 milyar dolarlık BAE zirvesi

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret! 10 milyar dolarlık BAE zirvesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2022 11:23
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular." demişti. Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "İlişkiler için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
Diplomasi gerginliği düşürecek mi?
Diplomasi gerginliği düşürecek mi?
YKS’de baraj kalktı! Sistem nasıl işleyecek?
YKS'de baraj kalktı! Sistem nasıl işleyecek?
Kritik ziyaret öncesi önemli açıklamalar!
Kritik ziyaret öncesi önemli açıklamalar!
Kiralık evde devlete kumpas!
Kiralık evde devlete kumpas!
HDP’siz buluşma ittifakı nasıl etkiler?
HDP’siz buluşma ittifakı nasıl etkiler?
PKK’ya 15 Şubat öncesi darbe!
PKK’ya 15 Şubat öncesi darbe!
Denetim yapan ekiplere çağrı!
Denetim yapan ekiplere çağrı!
Davada karar çıkacak mı?
Davada karar çıkacak mı?
HDP’nin çıkışı tedirgin etti!
HDP’nin çıkışı tedirgin etti!
PKK’ya Eren Kış-25 darbesi!
PKK'ya Eren Kış-25 darbesi!
İşte barajsız YKS’nin detayları
İşte barajsız YKS'nin detayları
Daha Fazla Video Göster