Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım" dedi. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Egemen eşit devletli çözüm dışındaki girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararıyla ilgili de " Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" diye konuştu.

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