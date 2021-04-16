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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve AYM Başkanı'na sert tepki
Son dakika haberi... Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunan Bakan Dendias'ın provokasyonu için "Bakanımız haddini bildirdi" diyen Başkan Erdoğan, AYM Başkanı'na da tepki gösterdi. AYM Başkanı'nın KKTC'deki Kur'an kursu olayları hakkındaki açıklamasına "Laikliği öğrensin" diyen Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir" şeklinde konuştu.