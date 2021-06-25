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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay’da önemli açıklamalar: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor

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Giriş: 25.06.2021 15:36
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi göreve hazır. Hatay'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor." dedi.
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