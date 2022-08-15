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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 15.08.2022 15:42
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken "Zaman değişse de, aktörler değişse de oyun değişmiyor. Milletimizin birliğine saldırıların başrölünü bugün de CHP üstlenmektedir." dedi. AK Parti'nin ve Türkiye'nin 21 yılda geldiği yeri anlatan Başkan Erdoğan, "Bu ülkede kast sistemini biz bitirdik." diye konuştu.
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