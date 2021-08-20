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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş Afganistan açıklaması

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Giriş: 20.08.2021 16:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Afganistan ile ilgili “Ülke ciddi manada kendi başına bırakılmış durumda” ifadelerini kullanarak “Taliban ile zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin ana muhalefeti hep şunu söyledi Afganistan’dan Türkiye’ye 1,5 milyon düzensiz geç oldu. Bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye’ye Afganistan’dan böyle bir göç olmamıştır. Şu an Türkiye’de 300 bin Afgan göçmen mevcuttur." şeklinde konuştu.
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