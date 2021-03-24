Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Cumhur İttifakı'nın hedefi 2053

Son dakika haberi... AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. "Sayın Bahçeli'ye, MHP'ye Cumhur İttifakı çatısı altında güçlü Türkiye yolunda bizimle yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." şeklinde konuştu.