24 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terör örgütlerini silahlandıran ABD'ye tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı" dedi.