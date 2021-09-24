Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terör örgütlerini silahlandıran ABD'ye tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN