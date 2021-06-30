30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bunun adı yalan terörü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadIr. Adı da yalan terörüdür. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp biliminin psikiyatrinin konusudur. Allah şifa versin." şeklinde konuştu.