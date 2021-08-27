28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2021 11:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını kınıyoruz." dedi. Erdoğan, "Afganistan'da görev yapan TSK personelimizin tahliyesi de devam ediyor. Burada güzergahımız Kabil'den İslamabad'a giderek, oradan da THY uçakları ile gelmek isteyenleri ülkemize getiriyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur." diyerek sert çıktı. Erdoğan, "Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Afganistan’daki ölü sayısı 170’i buldu
Başkan Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
Başkan Erdoğan’dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı
Mehmetçik Afganistan’dan yurda döndü
Mehmetçik Afganistan'dan yurda döndü
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Muhalefet neden yalanda ısrarcı?
Dernek adı altında terör ofisi!
Dernek adı altında terör ofisi!
Diyarbakır’da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
Bakanlık duyurdu! PKK’ya ağır darbe
Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Pankart astılar
Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Tüm dünyaya A Haber’de seslendi!
Tüm dünyaya A Haber'de seslendi!
Daha Fazla Video Göster