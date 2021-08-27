Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını kınıyoruz." dedi. Erdoğan, "Afganistan'da görev yapan TSK personelimizin tahliyesi de devam ediyor. Burada güzergahımız Kabil'den İslamabad'a giderek, oradan da THY uçakları ile gelmek isteyenleri ülkemize getiriyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur." diyerek sert çıktı. Erdoğan, "Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti." diye konuştu.

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