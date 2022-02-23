23 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Afrika ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Türkiye arabulucu olacak mı?
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini tamamlayıp yurda dönerken gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna – Rusya gerginliği ile ilgili “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullanarak “Temennimiz Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına dönmesi” dedi. Başkan Erdoğan, “Rusya’ya yaptırım olacak mı?” sorusunu da yanıtladı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Cansın Helvacı aktardı.