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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" ifadelerini kullanarak, “Kimin terör örgütleriyle, suç örgütleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor” dedi. "Kimsenin gözünün yaşına bakmadık" açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik." dedi.