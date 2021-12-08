Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, il müftülerine seslendi. Başkan Erdoğan, “Her ne kadar birileri epeyce süre milletimizi dininde uzak tutmak için uğramışsa da hamdolsun başarılı olamadılar. İlahiyet fakülteleri, imam hatip okulları ile camilerde verilen hasbi hizmetlerle milletimiz inancına sarılmıştır. Son dönemde Avrupa'da ortaya çıkan Peygamberimize yönelik saygısızlıklara karşı en güçlü tepki yine bizim milletimizden yükselmiştir.” dedi.

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