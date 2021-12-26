Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında yıllar sonra yeniden cami olarak hizmete açılan Ayasofya ile ilgili sözleri salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı. İşte o anlar...

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Necip Fazıl, dili kesilmiş, eğitim imkanı elinden alınmış Anadolu insanının neyi varsa oraya koşturmuştur. Tiyatro ihtiyacı mı oluşmuş? Üstat hemen piyes yazmıştır. Dergi çıkarmak gerekiyorsa elini taşın altına koymuş, konferans vermek gerekiyorsa İstanbul'dan başlamış Anadolu'nun yollarına divan olmuştur. Bana da ara ara nasip olmuştur.

VE AYASOFYA AÇILDI

Gerçek bir aksiyon adamında olması gereken samimiyet, cesaretiyle davası için çalıştı, bedel ödedi. Millete özellikle de gençlere umut aşıladı. "Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak" derken meydandan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu imanın gür sadasıydı. Ve bu da bize nasip oldu, Ayasofya açıldı.

Rahmetli Sezai Ağabey'in, "Kaderin üstünde bir kader vardır". Hem gördük hem yaşadık. Ve Ayasofya açıldı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri salonda bulunanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.