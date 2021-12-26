26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 21:46
Güncelleme:26.12.2021 22:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında yıllar sonra yeniden cami olarak hizmete açılan Ayasofya ile ilgili sözleri salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı. İşte o anlar...

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Necip Fazıl, dili kesilmiş, eğitim imkanı elinden alınmış Anadolu insanının neyi varsa oraya koşturmuştur. Tiyatro ihtiyacı mı oluşmuş? Üstat hemen piyes yazmıştır. Dergi çıkarmak gerekiyorsa elini taşın altına koymuş, konferans vermek gerekiyorsa İstanbul'dan başlamış Anadolu'nun yollarına divan olmuştur. Bana da ara ara nasip olmuştur.

VE AYASOFYA AÇILDI

Gerçek bir aksiyon adamında olması gereken samimiyet, cesaretiyle davası için çalıştı, bedel ödedi. Millete özellikle de gençlere umut aşıladı. "Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak" derken meydandan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu imanın gür sadasıydı. Ve bu da bize nasip oldu, Ayasofya açıldı.

Rahmetli Sezai Ağabey'in, "Kaderin üstünde bir kader vardır". Hem gördük hem yaşadık. Ve Ayasofya açıldı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri salonda bulunanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Diyarbakır’daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ’’Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!’’
Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''
Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar
Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
TURKOVAC’ta seri üretime başlandı
TURKOVAC'ta seri üretime başlandı
Eski Türkiye’de sorunu devlet çözemedi...
Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi...
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
’’Her şeye karşı’’ Muhalefet anlayışı
''Her şeye karşı'' Muhalefet anlayışı
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
ATAK helikopterine bir talip daha
ATAK helikopterine bir talip daha
CHP’li Aykut Erdoğdu’dan utanç sözleri!
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan utanç sözleri!
Başkan Erdoğan’dan faiz açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması!
Daha Fazla Video Göster