Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC ve '100 milyon doz' paylaşımı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyon doz aşı sayısının aşılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." dedi.

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