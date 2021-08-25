Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Teşkilatı Gençlik Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Müslüman'a yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor" dedi.

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