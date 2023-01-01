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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

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Giriş: 01.01.2023 00:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi. 'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz' diyen Erdoğan, 2022'de Türkiye'ye kazandırılan projelerin kısa bir özetini de paylaştı. Başkan Erdoğan, 2023'ün ilk saniyelerinde, "Sadece 2022’de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. #TürkiyeYüzyılı’nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız." mesajını paylaştı.
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