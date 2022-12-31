31 Aralık 2022, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum" dedi.