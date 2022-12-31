31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atıyoruz

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atıyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2022 11:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
İBB’nin bitmeyen öğrenci yurdu!
İBB’nin bitmeyen öğrenci yurdu!
Yeni yılda hangi düzenlemeler olacak?
Yeni yılda hangi düzenlemeler olacak?
Yılbaşında 3 büyük ilde metro ücretsiz
Yılbaşında 3 büyük ilde metro ücretsiz
EYT borçlanmasında son gün
EYT borçlanmasında son gün
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
23 yaşındaki genç öldürüldü!
23 yaşındaki genç öldürüldü!
Kalemiyle bir milletin marşını yazdı
Kalemiyle bir milletin marşını yazdı
İstanbul’da yılbaşında hangi yollar kapalı?
İstanbul’da yılbaşında hangi yollar kapalı?
Yanlış hesap Ankara’dan döner
"Yanlış hesap Ankara'dan döner"
EYT kuyruğunda 3. gün
EYT kuyruğunda 3. gün
Daha Fazla Video Göster