Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Hakikatin yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır." ifadelerini kullandı.

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