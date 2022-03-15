Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Misafir ettiğimiz sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayrı tutmadık. Sağlık ihtiyaçlarını giderdik. 5 milyon Suriyeli mazluma elimizi uzattık. Batı'nın yaptığı gibi dünyanın geri kalanına sırtımızı dönmedik." dedi. Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktüğü için anaların kapısını çalmaktan korkan siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler, ayaklarına gitmediler, gidemediler." diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

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