Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na TOGG tepkisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TOGG tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. "Petrolle ilgili illerimizden müjdeli haberler geliyor" diyen Erdoğan, "Günlük 100 bin varile çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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