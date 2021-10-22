Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkçe ve Türkiye'ye olan ilgi Afrika'da artıyor. Afrika'da bir çok yatırıma Türk müteahhitleri imza attı. Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı. 22 Serbest Ticaret Anlaşması'ndan 4'ünü Afrika ile yaptık." dedi. "Koronavirüs salgınında Afrika halkları yalnız bırakıldı" diyen Erdoğan, "Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız." diye konuştu.

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