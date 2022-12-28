Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." mesajını verdi. Erdoğan, "Dünya bizim İHA'larla ilgili başarılarımızı manşetlerine taşıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Şu anda Kızılelma'nın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor." dedi.

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