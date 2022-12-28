28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 15:42
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." mesajını verdi. Erdoğan, "Dünya bizim İHA'larla ilgili başarılarımızı manşetlerine taşıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Şu anda Kızılelma'nın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Doğalgaz sızıntısı! Uçuşlar normale döndü
Doğalgaz sızıntısı! Uçuşlar normale döndü
İmamoğlu’nu terleten soru!
İmamoğlu'nu terleten soru!
TBMM Başkanı Şentop’tan Nobel açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan Nobel açıklaması
Yunanistan’dan provokatif adım
Yunanistan'dan provokatif adım
Fahiş konser ödeneklerine İzmirliler tepkili!
Fahiş konser ödeneklerine İzmirliler tepkili!
Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri tek tek çöktü!
Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri tek tek çöktü!
İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru!
Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru!
Enver Aysever: 6’lı masa fiilen dağıldı
Enver Aysever: 6'lı masa fiilen dağıldı
Neler yaşandı?
Neler yaşandı?
Eğitimde Türkiye Yüzyılı hedefi!
Eğitimde Türkiye Yüzyılı hedefi!
Daha Fazla Video Göster