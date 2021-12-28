Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta, bugün bütün dünyanın dilindedir. Buradan bütün dünyaya seslenerek ‘Bizi izlemeye devam edin’ diyorum." mesajını verdi.

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