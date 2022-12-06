06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Asgari ücret ve enflasyon mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Asgari ücret ve enflasyon mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 15:25
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İşverenlerle anlayış içinde hareket ettik." dedi. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir." diye konuştu. "Kobani bitti" diyerek harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bütçe görüşmelerinde gerginlik!
Bütçe görüşmelerinde gerginlik!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ataköy-İkitelli metro hattı neden bitirilemiyor?
Ataköy-İkitelli metro hattı neden bitirilemiyor?
Teröristlerin inlerine ’Eren’ darbesi!
Teröristlerin inlerine 'Eren' darbesi!
F-5 eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde
F-5 eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde
İstiklal Caddesi’ne kanlı saldırıda yeni gelişme!
İstiklal Caddesi'ne kanlı saldırıda yeni gelişme!
Türk Yıldızları’na ait F5 savaş uçağı düştü
Türk Yıldızları'na ait F5 savaş uçağı düştü
Azerbaycan ile ’Kardeş Yumruğu’ tatbikatı
Azerbaycan ile 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı
Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağı düştü!
Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü!
12 ilde FETÖ operasyonu!
12 ilde FETÖ operasyonu!
Kardeş Yumruğu tatbikatı!
"Kardeş Yumruğu" tatbikatı!
Hollanda’da yüksek fatura paniği
Hollanda’da yüksek fatura paniği
Daha Fazla Video Göster