Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Asgari ücret ve enflasyon mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İşverenlerle anlayış içinde hareket ettik." dedi. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir." diye konuştu. "Kobani bitti" diyerek harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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