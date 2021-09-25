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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar: Dünya markası olacak

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 15:38
Güncelleme:25.09.2021 15:39
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın yakından takip ettiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e helikopterle geldi. Başkan Erdoğan A Haber'in yakından takip ettiği TEKNOFEST'te gösterileri izledi. Alanda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi. Erdoğan, "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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