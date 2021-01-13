SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tekrar kazanacağız |Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerle ilgili "2023'te de her Meclis'te ezici bir çoğunlukla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yeniden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerine yöneliş şu ifadeleri kaydetti:

Biz milletin kurduğu ve bugüne milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü ve ilhamımızı milletten alırız. 2023'te de her Meclis'te ezici bir çoğunlukla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yeniden kazanacağız. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek.