Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna diplomasisi: Yarın Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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