05 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna diplomasisi: Yarın Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.