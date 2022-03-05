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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna diplomasisi: Yarın Putin ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 13:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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