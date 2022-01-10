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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 10.01.2022 15:48
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz." dedi. Erdoğan, "Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İdeolojik saplantılar veya başka sebepler dolayısıyla kız çocuklarımız ile okulların arasına duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
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