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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar! CHP'ye açık açık sordu: HDP ile Meclis'te ne konuştun?

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Giriş: 04.05.2023 15:42
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ordu'da partisinin mitinginde meydanı hınca hınç dolduran halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada CHP'nin HDP ile Meclis'te yaptığı görüşmeyi sordu "Ne konuştunuz, neden açıklamıyorsunuz" diye konuştu. CHP liderinin Kandil'in gölgesinde seçim çalışmalarını sürdüğü dönemde verdiği tehlikeli vaatlere değinen Başkan Erdoğan "Hapisteki PKK'lıları çıkaracağız diyorlar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırım yalanı hakkında da konuşan Başkan Erdoğan "Londra'da tefecilere verdikleri söz ayaklarına dolandı." dedi.
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