19 Mayıs 2023, Cuma
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kültür sanat alanında önemli adımlar atıldığını söyleyen Erdoğan, ". Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık." dedi.