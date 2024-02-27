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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı: Rahmetle yâd ediyorum

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:00
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, rahmetli Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan merhum Başbakan için "Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.
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