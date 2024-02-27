27 Şubat 2024, Salı
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı: Rahmetle yâd ediyorum
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, rahmetli Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan merhum Başbakan için "Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.