Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Siz ne derseniz deyin biz sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

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