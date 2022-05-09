09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2022 14:28
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Siz ne derseniz deyin biz sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fiyat lobisi iş başında mı?
Fiyat lobisi iş başında mı?
CHP’de eleştiri hazımsızlığı
CHP’de eleştiri hazımsızlığı
Ukrayna’ya iki kritik ziyaret daha!
Ukrayna’ya iki kritik ziyaret daha!
PKK’ya büyük darbe!
PKK’ya büyük darbe!
Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar!
Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İmamoğlu’nun Karadeniz turu ele alınacak
İmamoğlu'nun Karadeniz turu ele alınacak
Casusların hedefi savunma projeleri!
Casusların hedefi savunma projeleri!
Güvenli sınır güvenli Türkiye
Güvenli sınır güvenli Türkiye
Nostradamus Kehanetleri bulundu!
Nostradamus Kehanetleri bulundu!
Esad neden Tahran’a gitti?
Esad neden Tahran'a gitti?
Çocuk oyunları korku filmi gibi
Çocuk oyunları korku filmi gibi
Daha Fazla Video Göster