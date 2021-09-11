Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Dünya yeni bir dönemin eşiğinde, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak hem de en önünde hak ettiğini yerini alacaktır. " dedi. Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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